Зеленский отклонил предложения Трампа о быстром завершении войны в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп хочет быстро завершить войну в Украине, но Киев не собирается «сдаваться» и «замораживать» боевые действия ради переговоров, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости», — сказал Зеленский во время общения с читателями Le Parisien, передают украинские СИИ. По его словам, в «заморозке» войны и быстрых договоренностях с Россией есть опасность.

Также Зеленский отметил, что пока у Трампа нет доступа ко всей необходимой информации о войне, в частности, к данным разведки, Пентагона и определенных дипломатических каналов. «Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации», — сказал украинский президент. При этом Зеленский выразил надежду, что изменения, которые произойдут в США с приходом Трампа к власти, будут в пользу Украины. «Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне», — заключил украинский президент.