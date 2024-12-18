Зеленский прибыл на переговоры в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где проведет переговоры с европейскими партнерами.
Об этом глава государства написал в социальной сети X.
Как пояснил украинский президент, «Европе нужна сильная позиция ради надежного мира».
«Каждый фундаментальный вопрос, который касается Европы, — а окончание войны россии против Украины, безусловно, является таким вопросом — требует скоординированной и эффективной работы европейских стран», — добавил он.
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