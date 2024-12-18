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Зеленский прибыл на переговоры в Брюссель

First News Media23:00 - Сегодня
Зеленский прибыл на переговоры в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где проведет переговоры с европейскими партнерами.

Об этом глава государства написал в социальной сети X.

Как пояснил украинский президент, «Европе нужна сильная позиция ради надежного мира».

«Каждый фундаментальный вопрос, который касается Европы, — а окончание войны россии против Украины, безусловно, является таким вопросом — требует скоординированной и эффективной работы европейских стран», — добавил он.

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