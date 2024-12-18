Президент Ильхам Алиев: Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера

Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера, и думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Как я уже сказал, в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали и понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, так будет и впредь», - отметил глава государства. Он добавил, что две страны продолжают активно находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия.

Источник: АЗЕРТАДЖ