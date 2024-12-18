Зеленский признал невозможность возвращения Донбасса и Крыма

Украина не располагает силами, чтобы «вернуть» под свой контроль Донбасс и Крым, признал Владимир Зеленский.

«Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить [президента РФ Владимира] Путина сесть за стол переговоров», - заявил он в интервью французской газете Le Parisien по видеосвязи.

Зеленский отвечал на вопрос журналистки о том, на какие компромиссы готова пойти Украина, «чтобы закончить войну». При этом он отрицательно ответил на уточняющий вопрос, может ли Киев отказаться от претензий на Крым или Донбасс «хотя бы временно».

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, назначенный главой Мюнхенской конференции по безопасности, допустил вероятность временных территориальных уступок со стороны Украины для достижения мира. По его словам, линия прекращения огня должна включать российские регионы Донбасса и Новороссии, которые Украина считает своими, «что в ближайшем будущем не совсем реалистично». При этом он назвал возможным предоставление Киеву членства в НАТО только с учетом контролируемых территорий при отказе Украины от спорных регионов навсегда.

Источник: ТАСС