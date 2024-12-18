В США скончался охотник, на которого упал с дерева подстреленный медведь

9 декабря группа охотников преследовала медведя, который забрался на дерево.

Один из охотников выстрелил в медведя, и тот упал на другого члена группы, который находился в трех метрах от ствола дерева.

Пострадавшему 58-летнему охотнику оказали первую помощь на месте, а затем доставили в больницу. Однако от полученных травм он скончался 13 декабря.

В Департаменте ресурсов дикой природы Вирджинии заявили, что запрещено калечить, причинять вред или сгонять медведей с дерева с целью продолжения охоты, преследования или для дрессировки собак. "В настоящее время департамент не выдвигает никаких обвинений в связи с этим инцидентом", - отметил представитель департамента.

По информации телеканала, подобные происшествия происходили и ранее. Например, в 2019 году в Северной Каролине охотники подстрелили медведя, и тот также упал с дерева. Он начал кусать одного из охотников, а затем мужчина и медведь упали с обрыва. Мужчина выжил.

Еще один случай произошел в 2018 году на Аляске: тогда подстреленный медведь упал вниз по склону горы на человека, спровоцировав обвал крупных осколков горных пород. Мужчина получил тяжелые травмы.

Источник: RG