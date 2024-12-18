«Опять уши Макрона торчат». Алиев прокомментировал беспорядки в Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости, говоря о беспорядках в Грузии, заявил, что даже в эти события вмешивался президент Франции Эммануэль Макрон.

«Хорошо, что сейчас ситуация (в Грузии – ред.) уже идет в сторону стабильности. И опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть», - сказал Алиев.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в конце ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.

Источник: РИА Новости