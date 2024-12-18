Ильхам Алиев: Армения не выдержит гонку вооружений с Азербайджаном

Армения не выдержит гонку вооружений, даже несмотря на помощь Запада, поставляющего оружие бесплатно или в кредит, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я считаю, что это пагубный путь. Во-первых, Армения гонку вооружений с нами не выдержит. Несмотря на то, что большую часть вооружений с Запада они получают бесплатно либо в кредит, который, естественно, потом будет списан. Но даже в этом случае они гонку вооружений с нами не выдержат», - заявил Президент.