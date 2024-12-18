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Ильхам Алиев рассказал о прогрессе в согласовании мирного договора с Арменией

First News Media13:00 - Сегодня
Ильхам Алиев рассказал о прогрессе в согласовании мирного договора с Арменией

Азербайджан и Армения не согласовали 2 статьи будущего мирного договора — по воздержанию от международных исков друг к другу и присутствию третьих стран на границе, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости Президент Ильхам Алиев.

«По мирному договору мы на самом деле сделали большой прогресс. Из 17 статей этого документа 15 согласовано, осталось 2. Во время моей последней встречи с премьер-министром Армении в Казани то, что я услышал и почувствовал, было то, что эти две статьи не согласованы, но могут быть также Арменией приняты, я имею в виду наши условия», - сказал он.

По словам президента Азербайджана, «одна из них касается воздержания от международных исков друг к другу». «Другая статья касается неразмещения представителей других стран на нашей границе», - отметил он.

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