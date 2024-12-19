 «Длинная рука Израиля дотянется и до вас»: Министр обороны Израиля пригрозил лидерам хуситов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

«Длинная рука Израиля дотянется и до вас»: Министр обороны Израиля пригрозил лидерам хуситов

First News Media13:15 - Сегодня
«Длинная рука Израиля дотянется и до вас»: Министр обороны Израиля пригрозил лидерам хуситов

Израиль «дотянется» до лидеров движения, если их атаки продолжатся.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, комментируя ночную атаку движения «Ансар Алла» (хуситы) по еврейскому государству.

«Предупреждаю лидеров террористической организации хуситов: длинная рука Израиля дотянется и до вас. Если кто-то поднимет руку на Государство Израиль, то эта рука будет отсечена», – заявил Кац в видеообращении, опубликованном в соцсети Х, пишут израильские СМИ.

Министр заверил, что власти не допустят ракетных обстрелов ни Израиля, ни морских путей, пригрозив нанести сильный удар.

18 декабря сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тревога была поднята из-за пуска ракеты из Йемена, которая была перехвачена до проникновения в воздушное пространство Израиля.

В ответ ВВС Израиля нанесли удары по портам в Йемене и энергетической инфраструктуре в Сане.

По заявлению ЦАХАЛ, эти объекты способствовали проведению военных операций хуситов.

Поделиться:
204

Актуально

Политика

Айхан Гаджизаде: Безосновательные претензии США к Азербайджану - яркий пример ...

Общество

Прокуратура проводит расследование по факту отравления школьников в Товузе - ...

Политика

Эрдоган: Братский Азербайджан, добро пожаловать в семью D-8

Общество

Как долго в Баку продлятся дожди?

В мире

Путин заявил, что ему будет о чем поговорить с Трампом

У «парламента» Абхазии произошла стрельба, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Путин заявил, что не виделся пока с Асадом

Путин рассказал о «наших ребятах» в Украине

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Израиль закроет посольство в Ирландии

Турция открывает посольство в Дамаске

Бундестаг отказал в доверии Шольцу - ОБНОВЛЕНО

СК квалифицирует подрыв генерала Кириллова как теракт - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Айхан Гаджизаде: Безосновательные претензии США к Азербайджану - яркий пример двойных стандартов

Сегодня, 15:55

Прокуратура проводит расследование по факту отравления школьников в Товузе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:50

Путин заявил, что ему будет о чем поговорить с Трампом

Сегодня, 15:30

У «парламента» Абхазии произошла стрельба, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:25

Дом Меджидова - архитектурное великолепие бакинских кварталов - ФОТО

Сегодня, 15:20

Эрдоган: Братский Азербайджан, добро пожаловать в семью D-8

Сегодня, 15:00

ГААДА перешло на усиленный режим работы - ФОТО

Сегодня, 14:55

Путин заявил, что не виделся пока с Асадом

Сегодня, 14:50

Путин рассказал о «наших ребятах» в Украине

Сегодня, 14:45

Как долго в Баку продлятся дожди?

Сегодня, 14:35

Устранены сбои в работе системы электронной регистрации ряда медчреждений - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Не служивший в армии Пашинян собрался призывать на военную службу инвалидов в колясках

Сегодня, 14:25

Путин предложил Западу попробовать перехватить удар «Орешника» по Киеву

Сегодня, 14:15

Айхан Гаджизаде ответил послу Франции: Попытки скрыть провалы правительства - признак неудачного государства

Сегодня, 14:10

Путин призвал не загадывать, сколько еще продлится «СВО»

Сегодня, 14:05

iTicket.az предупредил пользователей о мошеннических рассылках

Сегодня, 13:55

Пашинян признался: Армения стала главным направлением экспорта second hand-товаров

Сегодня, 13:50

Путин назвал ситуацию в России тревожным сигналом

Сегодня, 13:45

Погода на пятницу: В Баку ожидаются интенсивные дожди

Сегодня, 13:40

Сборная Азербайджана по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сегодня, 13:35
Все новости
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Недавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

24 / 05 / 2024, 13:35