«Длинная рука Израиля дотянется и до вас»: Министр обороны Израиля пригрозил лидерам хуситов

Израиль «дотянется» до лидеров движения, если их атаки продолжатся.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, комментируя ночную атаку движения «Ансар Алла» (хуситы) по еврейскому государству.

«Предупреждаю лидеров террористической организации хуситов: длинная рука Израиля дотянется и до вас. Если кто-то поднимет руку на Государство Израиль, то эта рука будет отсечена», – заявил Кац в видеообращении, опубликованном в соцсети Х, пишут израильские СМИ.

Министр заверил, что власти не допустят ракетных обстрелов ни Израиля, ни морских путей, пригрозив нанести сильный удар.

18 декабря сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тревога была поднята из-за пуска ракеты из Йемена, которая была перехвачена до проникновения в воздушное пространство Израиля.

В ответ ВВС Израиля нанесли удары по портам в Йемене и энергетической инфраструктуре в Сане.

По заявлению ЦАХАЛ, эти объекты способствовали проведению военных операций хуситов.