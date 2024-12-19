Подрыватель генерала Кириллова в Москве оказался его соседом

В Москве подозреваемый в организации подрыва генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ (РХБЗ), Ахмад Курбанов жил с ним по соседству в 500 метрах в хостеле.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Ахмад рассказывал сотрудникам хостела, что работает курьером. Никаких подозрений у администраторов он не вызывал. Всегда вовремя оплачивал проживание, жил тихо, ни с кем не скандалил», — говорится в публикации.

Отмечается, что Курбанов заселился в хостел пять месяцев назад, однако затем временно уехал, но перед терактом повторно заселился в свой же номер.

Ахмада задержали накануне. Для его допроса пришлось привлечь переводчика, так как он не говорит по-русски.

Мужчина признался, что куратор из Украины обещал ему $100 тыс. долларов и проживание в Евросоюзе за устранение генерала. После того как Курбанов согласился, ему скинули координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу.

Источник: Газета.ру