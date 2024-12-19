Путин начал прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией
Президент РФ Владимир Путин начал прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами.
Совмещенное мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» началось в Гостином Дворе в 12:11 мск.
Модерируют дискуссию военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и журналистка ВГТРК Александра Суворова.
В зале присутствуют представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в РФ. Также есть медийные личности, например, журналистка Ксения Собчак и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Согласно программе передач, телеканалы на «Итоги года с Владимиром Путиным» закладывают три часа эфирного времени.
Источник: ТАСС
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