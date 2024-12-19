Пашинян признался: Армения стала главным направлением экспорта second hand-товаров

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе заседания правительства заявил, что необходимо принять законодательные изменения, чтобы в Армению не направлялась помощь в виде бывших в употреблении товаров.

«Мы должны принять закон, чтобы Армения прекратила быть главным направлением экспорта second hand-товаров. Это неприемлемо и прямо противоречит той логике и концепции, которую мы реализуем. Я против получения такой помощи. Даже если уже доставлено на таможню в Армении, ничего, пусть вернут. В мире столько стран, которые нуждаются в подобной помощи, и для них не проблема. Пусть эти использованные, изношенные, полусломанные товары отправляют тем, кому они нужны, в Армению не должны поступать такие товары», - сказал он, передают армянские СМИ.

Пашинян отметил, что были времена, когда они были важны для Республики Армения, но эту страницу следует считать закрытой.