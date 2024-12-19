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Айхан Гаджизаде ответил послу Франции: Попытки скрыть провалы правительства - признак неудачного государства

First News Media14:10 - Сегодня
Айхан Гаджизаде ответил послу Франции: Попытки скрыть провалы правительства - признак неудачного государства

Попытки скрыть провалы правительства - признак неудачного государства.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в комментарии начальника управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в социальной сети X в ответ на публикацию посла Франции в Азербайджане Анн Буайон.

«Видимо, у Франции новый метод: определять успешность своей внешней политики числом виз», - написал Гаджизаде.

Однако эта стратегия, не отражающая достоверные факты, свидетельствует о неверном анализе и ошибочной внешней политике. Послу хорошо известно, что посольство Франции в Баку выдает визы не только для поездки во Францию, отметил он.

Гаджизаде подчеркнул, что реальный показатель таков: «Несмотря на предвзятую политику Франции в отношении нашей страны и предупреждение о путешествиях, введенное с сентября этого года, количество заявок граждан Франции на поездки в нашу страну увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. В сентябре 2023 года их было 536, октябре — 467, сентябре 2024 года — 562, а в октябре — 605».

Напомним, что посол Франции в Азербайджане Анн Буайон сегодня в своем аккаунте в X заявила, что количество визовых заявок в посольство Франции от граждан Азербайджана в этом году увеличилось.

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