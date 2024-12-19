Путин предложил Западу попробовать перехватить удар «Орешника» по Киеву

Владимир Путин предложил Западу в случае «сомнений» в «Орешнике» выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там ПВО и попробовать перехватить удар.

«У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты («Орешник»)», - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Дальность российского комплекса «Орешник» составляет до 5,5 тыс. км.

«1 тысяча, 1,5 тысячи и больше - до 5,5 тысяч - дальность [«Орешника»] вот какая», - сказал президент.

Источник: РИА Новости