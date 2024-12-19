Не служивший в армии Пашинян собрался призывать на военную службу инвалидов в колясках

Выяснилось, что наше законодательство ни при каких обстоятельствах не позволяет принимать людей с инвалидностью на службу в Спасательную службу.

Об этом заявил на заседании правительства 19 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сегодня в армии есть виды службы, которые может эффективно выполнять и человек, сидящий в инвалидной коляске, с ограниченной подвижностью. Почему бы этого не сделать? С одной стороны, это позволит людям с инвалидностью в полной мере использовать свои возможности, с другой - позволит им полноценно интегрироваться в общественную жизнь», - заверил Пашинян, передает news.am.

Правительство Армении одобрило постановление, согласно которому призывников с определенными заболеваниями будут признавать ограниченно годными к военной службе.

Изменения затрагивают призывников с умеренными формами психических, эндокринных или заболеваний дыхательных путей.

Ранее в таких случаях предоставлялась годичная отсрочка, которая продлевалась при отсутствии улучшений. Теперь призывников с ограничениями по здоровью будут направлять на службу в подразделения, где не требуется высокая физическая подготовка.