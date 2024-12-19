Путин рассказал о «наших ребятах» в Украине

«В Украине много «наших ребят», которые ждут «падения неонацистского режима» в стране», - заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

«Когда я говорю «наших ребят», я говорю без иронии. Нам есть с кем разговаривать в Украине, и там много наших ребят», — сказал он.

Путин отметил, что в случае поставок в Украину батарей противоракетной системы большой дальности (THAAD) «мы попросим наших ребят, чтобы они нам подсказали, какие там есть современные, ценные для нас, решения».

Источник: РБК