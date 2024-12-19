«Депутат» устроил стрельбу в «парламенте» Абхазии, один мертв, другой ранен - ОБНОВЛЕНО
«Депутат парламента» Адгур Харазия подозревается в стрельбе в здании «парламента», в результате которой один «депутат» погиб, другой с ранениями находится в больнице.
Об этом журналистам сообщил и. о. «министра внутренних дел» Роберт Киут.
«Подозревается в стрельбе в парламенте Абхазии депутат Адгур Харазия, который с места происшествия скрылся», - сказал Киут.
Источник: ТАСС
15:25
«Один из раненых депутатов парламента Абхазии умер», - сообщили в «минздраве» Абхазии.
Источник: ТАСС
15:10
Стрельба произошла у здания «парламента» Абхазии.
Предварительно, есть раненые, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «генпрокуратуре» Абхазии.
«Была стрельба у парламента. По предварительной информации, двое депутатов ранены», - сказал собеседник агентства.
Источник: ТАСС