«Депутат» устроил стрельбу в «парламенте» Абхазии, один мертв, другой ранен - ОБНОВЛЕНО

«Депутат парламента» Адгур Харазия подозревается в стрельбе в здании «парламента», в результате которой один «депутат» погиб, другой с ранениями находится в больнице.

Об этом журналистам сообщил и. о. «министра внутренних дел» Роберт Киут.

«Подозревается в стрельбе в парламенте Абхазии депутат Адгур Харазия, который с места происшествия скрылся», - сказал Киут.

Источник: ТАСС

15:25

«Один из раненых депутатов парламента Абхазии умер», - сообщили в «минздраве» Абхазии.

Источник: ТАСС

15:10

Стрельба произошла у здания «парламента» Абхазии.

Предварительно, есть раненые, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «генпрокуратуре» Абхазии.

«Была стрельба у парламента. По предварительной информации, двое депутатов ранены», - сказал собеседник агентства.

Источник: ТАСС