Путин заявил, что ему будет о чем поговорить с Трампом

Если с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится личная встреча, сторонам будет о чем поговорить.

Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

В рамках мероприятия Путин также отметил, что не разговаривал с Трампом более четырех лет, и не знает, когда может пройти их встреча.

Так российский лидер ответил на вопрос американского журналиста. Путин отметил, что он готов к встрече с Трампом, однако не может точно сказать, когда это может случиться.

Источник: Газета.ру