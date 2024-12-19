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Путин пока не знает, выведет ли Россия свои военные базы из Сирии

First News Media16:00 - Сегодня
Путин пока не знает, выведет ли Россия свои военные базы из Сирии

Президент России Владимир Путин пока не знает, выведет ли Россия свои военные базы из Сирии.

По его словам, этот вопрос зависит от совпадения интересов с новой властью.

Путин во время прямой линии заявил, что РФ предложила использовать базу Хмеймим и базу в Тартусе в Сирии для доставки гуманитарной помощи.

Он отметил, что Россия предложила это партнерам, «в том числе которые находятся на территории Сирии, и соседним странам».

«Предложили использовать авиационную базу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию. То же самое касается и военно-морской базы в Тартусе», — уточнил глава государства.

Также Путин заявил, что подавляющее число стран Ближнего Востока выступает за то, чтобы военные базы РФ в Сирии остались.

Источник: Газета.ру

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