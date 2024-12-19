Президент России Владимир Путин пока не знает, выведет ли Россия свои военные базы из Сирии.

По его словам, этот вопрос зависит от совпадения интересов с новой властью.

Путин во время прямой линии заявил, что РФ предложила использовать базу Хмеймим и базу в Тартусе в Сирии для доставки гуманитарной помощи.

Он отметил, что Россия предложила это партнерам, «в том числе которые находятся на территории Сирии, и соседним странам».

«Предложили использовать авиационную базу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию. То же самое касается и военно-морской базы в Тартусе», — уточнил глава государства.

Также Путин заявил, что подавляющее число стран Ближнего Востока выступает за то, чтобы военные базы РФ в Сирии остались.

Источник: Газета.ру