Путин назвал условия для переговоров по Украине

Российская Федерация готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта в Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле.

Об этом заявил Владимир Путин в ходе прямой линии.

При этом глава государства подчеркнул, что подписание мирного договора возможно исключительно с «легитимными представителями украинской власти», в частности, с председателем Верховной Рады.

«Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы (президента Украины — прим. ред.) и получит легитимность», — заявил президент РФ.

Источник: РИА Новости