Эрдоган: С вступлением Азербайджана в D8, сегодня мы сильнее, чем вчера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал решение о вступлении Азербайджана в Организацию экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D8).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, обращаясь к участникам 11-го саммита D8 в Каире, турецкий лидер привлек внимание «к значимым шагам, предпринятым Азербайджаном в последние годы».

«С принятием Азербайджана, сегодня наша организация сильнее, чем вчера. Хотелось бы сказать братскому Азербайджану «Добро пожаловать» в семью D-8», - сказал Президент Турции.

Он отметил, что влияние D-8 в мире распространяется благодаря расширению рядов организации.

По его словам, организация должна и далее держать открытыми свои двери для партнеров. В данной связи Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Индонезии к диалогу с D-8.

Тема принятия Азербайджана в ряды D-8 находится и в центре внимания турецких СМИ.

Медиа-структуры братской страны привлекли внимание к заявлению Министерства иностранных дел Азербайджана по данному вопросу.