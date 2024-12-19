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В российском регионе с радаров пропал самолет Ан-2

First News Media08:10 - Сегодня
В российском регионе с радаров пропал самолет Ан-2

Самолет Ан-2, перевозивший коммерческий груз, пропал с радаров на Камчатке, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

"Пропал борт Ан-2, осуществлявший коммерческую перевозку груза. Маршрут Мильково - Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик аварийный. Спасательная операция <...> началась. Подробности сообщу, как появятся", - написал Лебедев.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю заявили, что был получен сигнал об аварийной посадке воздушного судна. "Для проведения поисковых мероприятий из села Тиличики вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. Сейчас готовится к вылету из города Елизово вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю и краевыми спасателями КГКУ "ЦОД", - отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: ТАСС

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