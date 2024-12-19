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В Китае отец чуть не умер, помогая сыну с домашним заданием

First News Media08:40 - Сегодня
В Китае отец чуть не умер, помогая сыну с домашним заданием

В Китае отец школьника чуть не умер от сердечного приступа во время того, как помогал сыну делать домашнее задание.

Об этом 17 декабря сообщила газета South China Morning Post.

«Отец по фамилии Чжан, которому было за 40, внезапно почувствовал, что ему тяжело дышать и больно в груди во время занятий со своим сыном, выпускником средней школы, который готовился к вступительным экзаменам в старшие классы в провинции Чжэцзян на востоке Китая», — отметила газета.

Из-за эмоционального стресса у мужчины случился сердечный приступ, вызванный преждевременной ишемической болезнью сердца. Чжан был немедленно доставлен в больницу, где у него диагностировали острый инфаркт миокарда.

Отмечается, что мужчина часто контролировал школьные занятия сына и устраивал дополнительные занятия каждый вечер.

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