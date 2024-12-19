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Община: Европейский парламент в очередной раз продемонстрировал свою ненависть к Азербайджану

First News Media21:20 - Сегодня
Община: Европейский парламент в очередной раз продемонстрировал свою ненависть к Азербайджану

Принятой сегодня резолюцией Европейский парламент еще раз продемонстрировал свою неиссякаемую ненависть к Азербайджану.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также говорится: «Это тот самый Европарламент, который в 1988 году, когда мы, западные азербайджанцы, были депортированы Арменией с земель наших предков, не только не осудил это, но призвал к присоединению бывшей «Нагорно-Карабахской автономной области» к Армении.

Выражая в сегодняшней резолюции симпатию военным преступникам, убийцам Ходжалы, Гарадаглы, Агдабана, Европарламент показал, что его сущность не изменилась, хоть и изменились времена».

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