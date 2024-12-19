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Кабмин РФ поддержал соглашение с Баку о перевозках через коридор «Север – Юг»

First News Media09:50 - Сегодня
Кабмин РФ поддержал соглашение с Баку о перевозках через коридор «Север – Юг»

Правительство РФ одобрило проект соглашения между Москвой и Баку о совместном развитии транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг».

Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В документе говорится, что цель соглашения заключается в «повышении эффективности транспортных связей и увеличении потенциала западного маршрута МТК «Север – Юг».

РФ и Азербайджан будут обеспечивать свободное перемещение грузов по своим территориям при транзитных перевозках с учетом требований документа и законодательства двух стран. Правила таможенного контроля будут опираться как на соглашение с законодательством, так и на международные договоры, в которых участвуют Москва и Баку.

Документ также устанавливает гарантированный объем грузов, который должен быть перевезен из РФ в Азербайджан ежегодно после обновления железнодорожной инфраструктуры. С 1 января 2028 года он составит минимум 5 млн тонн, а после принятия соответствующего решения вырастет до 15 млн тонн каждый год.

Источник: ТАСС

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