Али Асадов принял участие в специальной сессии в Каире, посвященной кризису на Ближнем Востоке

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 19 декабря принял участие в специальной сессии, посвященной кризису на Ближнем Востоке в рамках 11-го саммита Организации экономического сотрудничества D-8 в столице Арабской Республики Египет Каире.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, выступивший на заседании А. Асадов выразил глубокую обеспокоенность продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке.

Отмечалось, что гуманитарные последствия кризиса, который сопровождался гибелью десятков тысяч невинных людей и разрушением гражданской инфраструктуры в секторе Газа и на других палестинских территориях, достигли критического уровня. В этой связи было обращено внимание на необходимость принятия срочных мер для предотвращения дальнейшего кровопролития.

Было подчеркнуто, что Азербайджан, являющийся неотъемлемой частью исламского мира, выражает солидарность с жителями сектора Газа в этот трудный период, решительно осуждает рост насилия, применение неравной силы и гибель мирного населения.

Отмечалось, что Азербайджан всегда прилагал усилия для оказания финансовой помощи Палестине. Наша страна выделила 2 миллиона долларов США для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу, пострадавшему от этого кризиса. Кроме того, Азербайджан выделил средства на строительство школы на 600 мест в Палестине.

Было подчеркнуто, что помимо гуманитарной помощи, Азербайджан также играет ведущую роль в получении Палестины международной поддержки.

«В связи с этим мы провели несколько мероприятий высокого уровня. Среди них хотелось бы отметить донорскую конференцию по поддержке создания Исламской сети финансовой безопасности и развития Гудса», - сказал А. Асадов.

Заявив, что риски распространения напряженности в регионе вызывают большую обеспокоенность, премьер-министр отметил, что Азербайджан призвал все стороны вести себя сдержанно и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.

«Мы призываем международное сообщество работать вместе, чтобы добиться прекращения огня, предоставить необходимую гуманитарную помощь и устранить причины конфликта. Следует поощрять мирный политический процесс, чтобы найти дипломатические пути выхода из кризиса», - подчеркнул он.

Было доведено до внимания, что Азербайджан однозначно и твердо поддерживает решение конфликта по принципу двух государств, со столицей Палестины в Восточном Гудсе. Было отмечено, что Азербайджан будет продолжать прилагать усилия, которые способствуют диалогу и примирению, а также поддерживают справедливое и устойчивое решение израильско-палестинского конфликта.

В сессии также приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и посол нашей страны в Египте Эльхан Полухов.