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Около 550 армянам с гражданством РФ могут запретить въезд в Армению

First News Media10:40 - Сегодня
Около 550 армянам с гражданством РФ могут запретить въезд в Армению

Власти Армении могут запретить въезд в страну около 550 человек с российским гражданством.

Посол Армении в России Гурген Арсенян передал в МИД так называемый «черный список», включающий около 550 имен. В него вошли журналисты, деятели культуры, политологи, члены Союза армян России и другие, пишет газета «Паст».

По данным издания, в списке есть и глава Союза армян России Ара Абрамян.

Несколько дней назад въезд в Армению был запрещен политологу Андранику Миграняну, что в России расценили как недружественный шаг. По предварительным данным, он прилетел в Иреван, чтобы посетить могилы родителей, однако в аэропорту «Звартноц» его «развернули».

«Прозападные или «соросовские» круги в Армении с большим воодушевлением восприняли этот запрет. Более того, представители мини-партий, близких к правящей силе, начали называть новых кандидатов на включение в список. Один из них предложил ограничить въезд и для А.Абрамяна», — отмечает газета.

Издание предполагает, что власти таким образом создают соответствующий информационный фон, подготавливая общественное мнение к дальнейшим мерам.

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