Jony вновь наденет маску Крокодила - ВИДЕО

В канун Нового года, 31 декабря, телеканал НТВ покажет специальный выпуск главного шоу России - «Новогоднюю Маску».

Победитель второго сезона проекта Jony (Джахид Гусейнли) вновь наденет маску Крокодила и повторит своё победное выступление с хитом Бруно Марс «Uptown Funk».

«Я очень люблю Новый год. Это время волшебства, когда в воздухе царит магия. А ещё это семейный праздник, поэтому я буду отмечать его с родными. Не знаю, в какой стране или в каком городе, главное, что мы будем вместе в этот день. В маске Крокодила я выступал ещё во втором сезоне шоу, но с удовольствием принял бы участие в проекте снова, потому что он навсегда у меня в сердце. На сцене «Новогодней Маски» я почувствовал сильную ностальгию», - цитирует WeiT Media певца Jony.

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