Прокуратура проводит расследование по факту отравления школьников в Товузе - ОБНОВЛЕНО

В прокуратуре Товузского района проводится расследование факта отравления школьников дымом.

Инцидент произошел в двух классах средней школы №1 села Ашагы Гушчу Товузского района - причиной задымления стала неисправность пеллетной печи, из-за чего 62 человека были госпитализированы, сообщает 1news.az со ссылкой пресс-службу Генеральной прокуратуры.

«После оказания первой медицинской помощи обратившиеся за помощью были отпущены на амбулаторное лечение, состояние их здоровья оценивается как нормальное», - отмечают в Генпрокуратуре.

15:15

Число людей, госпитализированных в Товузскую центральную районную больницу с симптомами отравления, возросло до 60 человек.

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Пострадавшие были размещены в соответствующих отделениях больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов оценивается как стабильное. 27 человек, получившие амбулаторное лечение, уже выписаны домой", - говорится в сообщении.

12:40

Газах-Товузское региональное управление образования сделало официальное заявление в связи с произошедшим в школе №1, расположенной в селе Ашагы Гушчу Товузского района.

«В селе Ашагы Гушчу Товузского района, в школе №1 с полным средним образованием в двух классах произошло задымление из-за засора пеллетной печи. Благодаря заранее принятым мерам по пожарной безопасности удалось предотвратить развитие инцидента. Ученики и учителя были эвакуированы в безопасное место в соответствии с планом эвакуации», - сообщили 1news.az в Газах-Товузском региональном управлении образования.

Сотрудники отдела образования Товузского района находятся на месте происшествия.

Отмечается, что в результате задымления около 20 учеников почувствовали недомогание, им была оказана скорая медицинская помощь - их состояние находится под контролем.

«В настоящее время соответствующие органы проводят расследование причин произошедшего. Для обеспечения непрерывности образовательного процесса принимаются необходимые меры», - подчеркивают в Газах-Товузском региональном управлении образования.

Отметим, что ранее сообщалось, что более 10 учеников вышеуказанной школы были доставлены в больницу с диагнозом отравление – подчеркивалось, что по предварительным данным, отравление произошло из-за утечки дыма из печи, установленной в классной комнате для обогрева.

11:55

В Товузском районе произошло массовое отравление.

Как передает местное бюро АПА, инцидент произошел в средней школе №1 села Ашагы Гушчу.

Сообщается, что более 10 учеников школы были доставлены в больницу с диагнозом отравление.

По предварительным данным, отравление произошло из-за утечки дыма из печи, установленной в классной комнате для обогрева.