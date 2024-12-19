Financial Times признала Трампа человеком года

Газета Financial Times (FT) признала избранного президента США Дональда Трампа человеком года из-за его удивительного возвращения к власти.

Выбор издания останавливается на политике второй раз с 2016 года.

В Financial Times оценили переизбрание политика как «самое драматичное возвращение» в Белый дом в современной истории Соединенных Штатов. «Теперь уже невозможно отмахнуться от Трампа как от незначительного события», — отмечается в публикации.

Источник: Лента.ру