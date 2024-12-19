Financial Times признала Трампа человеком года
Газета Financial Times (FT) признала избранного президента США Дональда Трампа человеком года из-за его удивительного возвращения к власти.
Выбор издания останавливается на политике второй раз с 2016 года.
В Financial Times оценили переизбрание политика как «самое драматичное возвращение» в Белый дом в современной истории Соединенных Штатов. «Теперь уже невозможно отмахнуться от Трампа как от незначительного события», — отмечается в публикации.
Источник: Лента.ру
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