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На Саркози наденут электронный браслет: Кассационный суд вынес окончательное решение

First News Media12:25 - Сегодня
На Саркози наденут электронный браслет: Кассационный суд вынес окончательное решение

Кассационный суд Парижа вынес решение по «делу о прослушке», по которому был обвинен и приговорен к тюремному сроку экс-президент Франции Николя Саркози (занимал пост в 2007–2012 годах).

Бывшего главу государства признали окончательно виновным, вынесенный ему приговор — три года (два — условно, один — с электронным браслетом) — подтвержден.

По мнению следователей, с которыми вновь согласился суд, Николя Саркози пытался вместе со своим адвокатом Тьерри Эрзогом подкупить судью Жильбера Азибера, чтобы получить секретную информацию о ходе «дела Бетанкур» — истории со средствами на избирательную кампанию, якобы незаконно полученными от владелицы L`Oreal Лилиан Бетанкур.

Теперь наступает время исполнения наказания. Кассационный суд должен будет передать свое решение в апелляционный суд. Процедура, которой следуют в этих случаях, такова: судья по исполнении приговора вызывает обвиненного и оглашает ему условия содержания. Затем техники установят в квартире Николя Саркози соответствующее электронное оборудование. Целый год он обязан будет по решению суда носить на ноге электронный браслет.

Еще после прошлого промежуточного приговора Николя Саркози предупредил, что готов, если во Франции ему откажут в справедливости, обратиться к международному правосудию.

«Я знаю, что борьба будет долгой, возможно, эту борьбу придется закончить в Европейском суде по правам человека. Мучительно будет для меня добиваться осуждения своей страны, но я на это готов, потому что это цена демократии», - заявил экс-президент.

Источник: Коммерсант

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