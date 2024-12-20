Министр обороны Азербайджана принял делегацию Турции

Ситуация в области региональной безопасности и текущее состояние военного сотрудничества обсуждены на встрече министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова с делегацией командования Сухопутных войск ВС Турции во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом в Баку.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Говоря об этапах развития совместной военной истории Азербайджана и Турции, министр подчеркнул, что благодаря личным дружеским связям глав двух государств военное сотрудничество между этими странами получило дальнейшее развитие и достигло уровня стратегического союзничества.

На встрече была подчеркнута важность взаимного обмена опытом, совместных учений и двусторонних визитов в целях дальнейшего расширения военного сотрудничества.