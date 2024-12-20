МИД Грузии вызвал посла Великобритании после введения Лондоном санкций

МИД Грузии вызвал посла Великобритании в Тбилиси Гарета Уорда после того, как Соединенное Королевство ввело санкции против главы МВД республики Вахтанга Гомелаури и других высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает грузинский Первый канал.

По его данным, посол комментариев для СМИ не делал. С ним провели беседу представители грузинского внешнеполитического ведомства.

Великобритания в четверг внесла в санкционный список министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе и главу департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили.

Фигурантами «черного списка» также стали глава департамента по особым поручениям МВД Звиад Харазишвили, руководящий грузинским спецназом, и его заместитель Милери Лагазаури.

В обосновании принятых мер говорится, что руководство грузинских силовых ведомств «несет ответственность за действия, равносильные нарушению прав человека».

Утверждается, что в ходе проходивших в стране протестов МВД Грузии санкционировало «непропорциональное применение полицией насилия против протестующих», а грузинские полицейские нападали на лидеров оппозиции и журналистов.