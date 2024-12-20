Асме Асад не понравилась Москва, она намерена развестись с Башаром Асадом и переехать в Лондон - СМИ

Асма Асад - жена свергнутого президента Сирии Башара Асада собирается подать на развод, пишет со ссылкой на свои источники CNN Türk.

Асма Асад намерена развестись с мужем, с которым ее связывают 24 года брака и трое детей.

В настоящее время Башар Асад находится в Москве, где ему было предоставлено убежище после того как 8 декабря вооруженная оппозиция взяла контроль над Дамаском.

Издание сообщает, что Асма Асад недовольна условиями жизни в Москве и желает переехать в Лондон.

Асма Асад родилась и выросла в Лондоне, у нее двойное гражданство.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании пока не рассматривают вопрос о возможном лишении британского гражданства супруги Башара Асада Асмы. Об этом передал телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра Британии Кира Стармера.

«Он отказался отвечать на вопрос о том, лишат ли жену Асада <...> британского гражданства. Сэр Кир заявил, что сейчас "слишком рано" принимать подобное решение», - сообщил телеканал.

Источник: CNN Türk