Асме Асад не понравилась Москва, она намерена развестись с Башаром Асадом и переехать в Лондон - СМИ
Асма Асад - жена свергнутого президента Сирии Башара Асада собирается подать на развод, пишет со ссылкой на свои источники CNN Türk.
Асма Асад намерена развестись с мужем, с которым ее связывают 24 года брака и трое детей.
В настоящее время Башар Асад находится в Москве, где ему было предоставлено убежище после того как 8 декабря вооруженная оппозиция взяла контроль над Дамаском.
Издание сообщает, что Асма Асад недовольна условиями жизни в Москве и желает переехать в Лондон.
Асма Асад родилась и выросла в Лондоне, у нее двойное гражданство.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании пока не рассматривают вопрос о возможном лишении британского гражданства супруги Башара Асада Асмы. Об этом передал телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра Британии Кира Стармера.
«Он отказался отвечать на вопрос о том, лишат ли жену Асада <...> британского гражданства. Сэр Кир заявил, что сейчас "слишком рано" принимать подобное решение», - сообщил телеканал.
Источник: CNN Türk