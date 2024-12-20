Орбан беспокоится, что с Трампом может случиться беда до вступления в должность

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил молиться за Дональда Трампа, который пережил несколько попыток покушения, чтобы с ним ничего не случилось до вступления в должность президента США.

Об этом венгерский премьер заявил в эфире общественной радиостанции Венгрии Kossuth, передает РИА Новости.

Как отметил Орбан, до инаугурации Трампа остался месяц — она состоится 20 января.

«И я предлагаю молиться, чтобы за этот месяц с новым президентом не случилось беды и он смог занять свой пост. Все остальное посмотрим потом», — сказал он.