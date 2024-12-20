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Бислан Расаев и Шамиль Темирханов объявлены в розыск по делу покушения на Комила Алламжонова

First News Media15:35 - Сегодня
Бислан Расаев и Шамиль Темирханов объявлены в розыск по делу покушения на Комила Алламжонова

Узбекистан объявил в международный розыск через Интерпол двух граждан Чечни — Бислана Расаева (36 лет) и Шамиля Темирханова (31 год), которые подозреваются в причастности к покушению на бывшего главу департамента информационной политики Администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова.

Б.Расаев и Ш.Темирханов прибыли в Узбекистан разными маршрутами: один нелегально пересёк узбеко-кыргызскую границу, второй въехал через контрольно-пропускной пункт «Достлик». Оба, как утверждают следственные органы, действовали по указанию заказчиков, которые предложили им $1,5 млн за убийство Алламжонова и главы Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Дмитрия Ли.

Обвинения, предъявленные Расаеву и Темирханову, включают:

• Незаконное пересечение границы (ст. 223 Уголовного кодекса Узбекистана) — это обвинение касается действий Расаева, который, по версии следствия, незаконно пересёк границу с Кыргызстаном при содействии местных пособников.

• Контрабанда (ст. 246 УК РУз) — предполагается, что Расаев участвовал в незаконной перевозке товаров или предметов, которые могли использоваться для подготовки преступления.

• Незаконное хранение и оборот оружия (ст. 248 УК РУз) — следствие утверждает, что у подозреваемых было оружие, которое они планировали использовать для покушения.

• Несообщение о преступлении и его сокрытие (ст. 241 УК РУз) — оба фигуранта обвиняются в том, что они не только не сообщили о готовящемся преступлении, но и участвовали в его организации.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 26 октября в Кибрайском районе Ташкентской области. Двое неизвестных открыли огонь по внедорожнику, в котором находился К.Алламжонов, после чего скрылись. По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статьям 25 и 97 Уголовного кодекса Узбекистана («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Умышленное убийство»).

Отметим, что Комил Алламжонов занимал пост пресс-секретаря президента Узбекистана с 2017 по 2018 год, после чего возглавлял Агентство информации и массовых коммуникаций. В 2022 году он вернулся в администрацию президента, а в сентябре 2023 года ушел с должности главы департамента информационной политики, объявив о планах работать в частном секторе.

В связи с инцидентом также были уволены некоторые должностные лица правоохранительных органов Узбекистана, в том числе председатель Службы государственной безопасности Узбекистана.

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