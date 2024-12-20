Президент Турции указал на важность снятия санкций с Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости снять с Сирии санкции, наложенные в период руководства экс-президента Башара Асада, и реинтегрировать страну в международное сообщество.

Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Египта.

«Внутренние конфликты и годы войны в Сирии разрушили инфраструктуру городов и государства. Сирийская экономика также рухнула. Снятие эмбарго и ограничений, введенных в отношении Сирии из-за режима Асада, будут полезными шагами для восстановления страны. Реинтеграция Сирии в международное сообщество - еще один вопрос. Наряду с этим так же необходимыми являются и разработка инклюзивной конституции, и построение политической системы, которая станет основой будущей Сирии. Никто не должен забывать тот факт, что сирийский народ решает будущее своей страны», - приводит слова президента агентство Anadolu.

Турецкий лидер отметил важность «восстановления сирийских городов, чтобы сирийские беженцы могли добровольно вернуться в свою страну и наладить там устойчивую жизнь». «Необходимо решить жилищный вопрос. В кратчайшие сроки должны быть построены новые жилые дома, бизнес-объекты, производственные мощности и энергетические объекты, предприятия сельского хозяйства и животноводства», - сказал Эрдоган.

Между тем он подчеркнул, что «гуманитарной помощи для Сирии не хватает, она не поступает туда, как ожидалось». «Турция внесла большой вклад в плане гуманитарной помощи для Сирии в ее новую эпоху. Наша помощь продолжается и будет продолжаться», - добавил он.

Источник: ТАСС