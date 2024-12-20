Эрдоган считает, что новым властям Сирии нужно содействие в борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новые власти Сирии нельзя оставлять одинокими в борьбе с терроризмом, и глава МИД Хакан Фидан может в скором времени прибыть в Дамаск для обсуждения совместной работы в этой сфере.

Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Египта.

«Есть много аспектов, в которых сильно нуждается новая администрация Сирии. Мы не оставим их в одиночестве в контексте этих нужд. В особенности их ни в коем случае нельзя оставить один на один в борьбе с ИГИЛ и РПК/СНС (Рабочая партия Курдистана, «Силы народной самообороны»). В этом вопросе мы сделаем все необходимое.

Надеемся, что наш министр иностранных дел Хакан Фидан вскоре поедет туда, и они построят новую совместную структуру [для взаимодействия]», - приводит слова президента агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Турция активизирует торговлю с Сирией, что будет способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе. Он также высказался за добровольное возвращение на родину сирийских беженцев.

«Мы не выгоняем людей, которые ищут убежища в нашей стране. Мы им говорим: «Возвращайтесь домой, но на добровольной основе», - отметил Эрдоган.

По данным МВД Турции, на территории республики могут находиться чуть более 2,9 млн сирийских беженцев. Эрдоган ранее сообщал о планах обеспечить возвращение в Сирию порядка 1 млн беженцев.

Источник: ТАСС