Заявления армян и дорога через Западный Зангезур

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Министр иностранных дел Республики Армения А.Мирзоян на 49-м заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС заявил, что Армения и Турция достигли соглашения по поводу оценки требований для пересечения границы по железной дороге Гюмри-Карс. Он также сказал, что якобы было сделано предложение Азербайджану по механизмам для перезапуска армянской железнодорожной инфраструктуры, упрощения пограничного контроля и таможенных процедур, обеспечения дополнительных механизмов безопасности.

Кроме того, еще до мероприятия Мирзоян заявил, что железная дорога Гюмри-Карс между Арменией и Турцией, а также железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном обеспечат эффективное сообщение между Персидским заливом и Черным, Каспийским и Средиземным морями.

В свою очередь, премьер-министр Пашинян в срочном порядке заявил, что найдено решение вопроса о возобновлении железнодорожного сообщения, которое было бы полностью приемлемо и для Армении, и для Азербайджана.

На первый взгляд, все отлично и вокруг все умиляются «миролюбивому армянству», которое только и думает о том, как «наладить с Азербайджаном дружеские экономические отношения и построить мир на Кавказе».

К сожалению, все в точности до наоборот. Это у Азербайджана верно выверенный курс на установление в Южно-Кавказском регионе долгосрочного и устойчивого мира. И важнейшим элементом мироустройства на Южном Кавказе являются армяно-азербайджанские отношения, в которых есть много «НО», не позволяющих верить словам армянской стороны и продвигать мирный процесс.

Во-первых, это приобретение Арменией наступательного вооружения, что вызывает вопрос: «Эта страна строит мир или готовится к войне с Азербайджаном?» Если она будет действовать по инструкциям своих новых хозяев, то о продвижении мирного процесса не стоит говорить и вводить в заблуждение мировое сообщество. Оружие, и в первую очередь наступательное, продается, дарится, поставляется в Армению, чтобы сорвать мирный процесс, управлять Арменией и вмешиваться в дела Южного Кавказа.

Во-вторых, внесение изменений в конституцию и другие акты Республики Армения с целью исключения из них территориальных претензий к Азербайджану, от чего Армения старается всячески увильнуть.

В-третьих, невыполнение Арменией своего обязательства по открытию наземного транспортного сообщения между Восточным Зангезуром и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана. Невозможно говорить об открытии железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией без обеспечения безопасной и беспрепятственной связи Нахчывана с остальной частью Азербайджана. Сегодня армянство категорически лишает азербайджанский народ права на транспортное сообщение с Нахчываном.

В-четвертых, сообщение между Нахчываном и остальной частью Азербайджана должно быть безопасным и беспрепятственным. Это обязательство, взятое на себя Республикой Армения в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. А это означает, что ни пограничному контролю, ни таможенным процедурам железнодорожное сообщение между Нахчываном и остальной частью Азербайджана не подлежит. Речь идет о перемещении людей, транспортных средств и грузов между двумя частями Азербайджана без остановки на территории Республики Армения. Поэтому содержание перевозимого и личности перемещающихся лиц к Республике Армения никакого отношения не имеют. Транспортные средства должны пересекать границу Армении без проверок и без остановок на транзитной армянской территории. Таможенным и пограничным процедурам подвержены будут те, кто следует в Армению и делает остановку на территории Армении.

Из содержания пункта 9 Трехстороннего заявления вытекает, что будет определен участок территории со специальным режимом, по которому будет обеспечиваться вышесказанное. Эта территория, безусловно, будет четко обозначена. По ней будет обеспечено движение различных видов транспорта - железнодорожного, автомобильного, а при необходимости и трубопроводного.

Кроме того, последний абзац пункта 9 Заявления гласит: «По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».

А это, по сути, означает, что дальнейшая реализация пункта 9 после подписания Заявления не зависит от воли армянской стороны. Ее мнение будет иметь значение уже только при строительстве новых транспортных коммуникаций.

Заявления Мирзояна и Пашиняна в очередной раз направлены на введение мирового сообщества в заблуждение. Сказанным они прикрывают свое нежелание выполнить свои международные обязательства и открыть Зангезурский коридор. Никакого другого сообщения между Арменией и Азербайджаном не может иметь место, пока не будет открыто сообщение с Нахчываном в соответствии с Трехсторонним заявлением.