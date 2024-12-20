Свыше 70 млн манатов возвращено в Азербайджан

Продолжаются меры по возвращению в страну денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

На основании информации, поступившей от Государственного таможенного комитета о том, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции в зарубежные страны, не возвращают в Азербайджанскую Республику денежные средства в соответствующей валюте, в органах прокуратуры возбуждены уголовные дела и ведется предварительное расследование, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

На сегодняшний день, благодаря мерам, принятым прокуратурами Агдашского, Кюрдамирского, Астаринского, Уджарского, Абшеронского, Хачмазского, Бейляганского, Хызинского, Сабирабадского, Геранбойского, Агстафинского районов и города Мингячевир, удалось обеспечить возвращение на доверенные банковские счета в Азербайджане более 41,3 миллиона долларов США (свыше 70,2 миллиона манатов по курсу соответствующего периода), полученных некоторыми субъектами предпринимательства от купли-продажи сельскохозяйственной продукции, экспортированной в зарубежные страны.

Органы прокуратуры продолжают выполнение необходимых процессуальных мероприятий в рамках расследований данной категории, а именно в отношении возврата денежных средств, полученных различными лицами от экспорта товаров и продукции, на доверенные банковские счета в Азербайджане.