Украина остановит транзит российского газа с Нового года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной раде, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года с 07:00 часов утра по местному времени, так как пятилетний контракт истекает.

«На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года», — заявил он.

По его словам, в 07:00 транзит «физически будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения».

Шмыгаль при этом отметил, что транзит может возобновиться по запросу Европейской комиссии (ЕК) и при условии, что это не будет российский газ.

Источник: Gazeta.Ru