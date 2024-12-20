СМИ: Жители Майотты освистали Макрона и потребовали его отставки

Жители Майотты выразили президенту Франции Эмманюэлю Макрону возмущение в связи с его реакцией на ситуацию на острове, который подвергся разрушительному урагану.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, Макрон совершил поездку на архипелаг в Индийском океане, чтобы оценить масштабы ущерба и предложить свою поддержку местным жителям.

Во время двухдневного визита на Майотту Макрон вступил в словесные перепалки с местными жителями. Среди собравшихся звучали призывы к его отставке, а также требования о дополнительной помоще. Местные жители освистали французского президента, выражая недовольство мерами, предпринятыми Парижем для помощи пострадавшим.

Заявления, сделанные Макроном на Майотте, также вызвали негативную реакцию и в материковой Франции.

“Макрон унизил родственников тысяч жертв”, - написала депутат от крайне левой партии "Непокоренная Франция" Альма Дюфур в соцсети X.

“У нас самая крупная человеческая катастрофа со времен Второй мировой войны, а мы устраиваем шоу Макрона”, - заявила депутат французского парламента от партии «Зеленые» Сандрин Руссо в интервью телеканалу France 2.

Отметим, что ураган «Шидо» обрушился на остров Майотта в Индийском океане 14 декабря. Порывы ветра превышали 220 км/ч. По данным «Метео-Франс», «Шидо» стал самым мощным ураганом на острове за последние 90 лет.

На текущий момент имеются подтвержденные данные о 31 погибшем и более 1400 раненых. При этом Министерство внутренних дел Франции отмечает, что под удар стихии попало 70% населения Майотты.

Макрон пообещал создать фонд для поддержки незастрахованных жителей. Сумма фонда пока неизвестна.

Французские страховщики оценили ущерб от урагана «Шидо» в 650–800 млн евро. Это лишь предварительная оценка, которая потом может быть пересмотрена.