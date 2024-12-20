В Нигерии в давке на школьной ярмарке погибли 35 детей, многие травмированы
В результате давки на школьной ярмарке в Нигерии погибли 35 детей, многие травмированы.
Об этом 19 декабря сообщило местное издание Punch.
Давка произошла в школе в городе Ибадане, когда участники поспешили попасть на место проведения мероприятия через главные ворота. Ярмарка была рассчитана на 5 тыс. детей, но на нее пришли более 7 тыс.
По факту инцидента полиция штата Ойо начала расследование и арестовала главных организаторов мероприятия.
Президент Нигерии Бола Тинубу выразил соболезнования семьям погибших и призвал правительство штата пересмотреть и усилить меры безопасности на публичных мероприятиях.
Представитель местной власти штата Ойо Принц Дотун Ойеладе сообщил, что раненые были доставлены в ближайшие больницы, а расследование инцидента продолжается.
Губернатор штата Ойо Шейи Макинде заявил, что организаторы ярмарки задержаны.
Источник: Anadolu