В Нигерии в давке на школьной ярмарке погибли 35 детей, многие травмированы

В результате давки на школьной ярмарке в Нигерии погибли 35 детей, многие травмированы.

Об этом 19 декабря сообщило местное издание Punch.

Давка произошла в школе в городе Ибадане, когда участники поспешили попасть на место проведения мероприятия через главные ворота. Ярмарка была рассчитана на 5 тыс. детей, но на нее пришли более 7 тыс.

По факту инцидента полиция штата Ойо начала расследование и арестовала главных организаторов мероприятия.

Президент Нигерии Бола Тинубу выразил соболезнования семьям погибших и призвал правительство штата пересмотреть и усилить меры безопасности на публичных мероприятиях.

Представитель местной власти штата Ойо Принц Дотун Ойеладе сообщил, что раненые были доставлены в ближайшие больницы, а расследование инцидента продолжается.

Губернатор штата Ойо Шейи Макинде заявил, что организаторы ярмарки задержаны.

Источник: Anadolu