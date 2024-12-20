Пентагон заявил, что около 2 тыс. американских военных находятся в Сирии

США за последнее время более чем в два раза увеличили число своих военных в Сирии.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Порядка 2 тыс. американских военных находятся в Сирии», - заявил он на брифинге в Минобороны США.

Прежде сообщалось о дислокации в Сирии около 900 американских военнослужащих.

По словам Райдера, увеличение «происходит некоторое время», и эти военные находятся там «как минимум несколько месяцев».

Он подчеркнул, что дополнительные силы поддерживают миссию по борьбе с ИГИЛ и не имеют отношения к последним событиям в Сирии.

Представитель Пентагона пояснил, что «основные 900» военнослужащих США находятся в стране в рамках официальной командировки по 9-12 месяцев, еще 1 тыс. 100 военных - на временной основе, в течение 30-90 дней, «для удовлетворения изменяющихся потребностей миссии». При этом большая часть дополнительных военных представляет силы специального назначения.

На вопрос о том, почему Минобороны ранее не раскрывало обновленные цифры, Райдер ответил, что узнал о них только в четверг, и сослался на «чувствительность с точки зрения дипломатической и оперативной безопасности».

Источник: «Интерфакс»