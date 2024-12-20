Мысли, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым в интервью Дмитрию Киселеву, остаются в центре внимания мировых СМИ

Мировые СМИ продолжают распространять мысли, высказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня», автору и ведущему программы «Вести недели» на телевизионном канале «Россия-1» Дмитрию Киселеву.

Всесторонний анализ и комментарии Президента Ильхама Алиева, глубоко заинтересовавшие мировые СМИ, а также вызвавшие большой интерес в регионе, широко освещаются также арабскими медиаструктурами.

В статье, опубликованной на портале Nabd Объединенных Арабских Эмиратов, уделяется внимание высказываниям главы государства об азербайджано-армянских отношениях. Отмечается, что Президент Ильхам Алиев сообщил о том, что по 15 пунктам мирного соглашения с Арменией достигнута договоренность, а 2 пункта не согласованы. Он подчеркнул, что для подписания мирного соглашения на границе не должно быть представителей других государств, а странам не следует выдвигать друг против друга территориальные притязания.

Тунисское издание News пишет, что Президент Азербайджана заявил о причастности Макрона к происходящим в Грузии событиям. Он заявил, что Макрону не сидится спокойно в своей стране, что он протягивает руки и к Грузии.

А арабоязычный портал Addiyar уделяет внимание отношению главы государства к связям между Россией и НАТО. На портале особо подчеркивается высказывание Президента Азербайджана о том, что противостояние НАТО и России приведет к катастрофическим последствиям для мира: «Понятно, что победителей в этой войне не будет. И ни одна страна, даже расположенная далеко от, скажем, региона НАТО или же территории России, не будет чувствовать себя в безопасности».

В статье, опубликованной в алжирской газете Al Cazair Al Youm отводится особое место критическим высказываниям Президента Ильхама Алиева о неудачной политике Президента Франции Эмманюэля Макрона. В статье, где приводится цитата из высказывания главы государства «…Франция, может быть, и была когда-то великой страной, страной великих мыслителей, великих ученых, писателей. Но сейчас это не так. Сейчас режим Макрона, по существу, Францию превращает в failed state», подчеркивается, что Президент Ильхам Алиев подверг резкой критике внутреннюю политику режима Макрона, названного им диктатурой, а также его неоколониалистические шаги в Майоте и Новой Каледонии, отметил, что Париж переживает крупные дипломатические неудачи.

А выходящее в Египте издание Al Vasat Al Arabi уделяет внимание высказываниям главы государства о том, что Армения ждет от западных государств, в частности США, отмашки для выхода из Организации Договора о коллективной безопасности.

В статьях, опубликованных в турецком агентстве «Анадолу», газетах Yeni Şafak и Daily Sabah, издании Turkish Minute, на индонезийских порталах İslam Times и İslam Today, в Крымском новостном агентстве, иранском агентстве Mehr, а также на сайте Фонда Стратфора, порталах usmuslims.com, eadaily.com, в центре внимания находится азербайджано-турецкое военное сотрудничество. В статьях отводится широкое место высказываниям главы государства о том, что военное сотрудничество между двумя братскими странами достигло самого высокого уровня, что между нашими странами подписана Декларация о союзничестве, что азербайджанская армия модернизируется по примеру турецкой армии, успешно организуются совместные военные учения. Вместе с тем, в статьях, в частности, на первый план выдвигается мысль о том, что по мнению Президента Азербайджана, нет необходимости в размещении военной базы Турции на территории нашей страны.

Мнения Президента Ильхама Алиева остаются в центре внимания и сербской прессы. На сайте Vaseljenska сообщается, что глава нашего государства призвал Жозепа Борреля держаться подальше от Азербайджана, затронул текущую политическую ситуацию в связи с Арменией, а также в Грузии, подчеркнул, что НАТО создал инфраструктуру на границе между нашей страной и Арменией.

Отводится место и взглядам Президента Азербайджана касательно Жозепа Борреля: «Цитировал даже я Борреля, что он же сказал, что Европа – это цветущий сад, а все остальное джунгли. А я сказал, что если мы джунгли, держитесь от нас подальше. Но вообще, что касается Борреля, я думаю, что если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто не повезло жить в другое время».

Также было отмечено, что Президент Ильхам Алиев оценивает нынешнюю политическую ситуацию в Грузии как составную часть битвы за Кавказ: «Армения понятно, куда она идет. Она по существу из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным, проверенным, единственной причиной, по которой они не выходят де-юре, потому что они еще не получили отмашки из Государственного департамента. Как только получат, они выйдут. Азербайджан – самостоятельный игрок и достаточно квалифицированный, умеющий за себя постоять. Поэтому Грузия – это важный фактор битвы за Кавказ».

В статьях, опубликованных на портале Centralasia.media и в малайзийском издании The Sun также содержится мнение главы нашего государства о том, что согласован вопрос о том, что на азербайджано-армянской границе в течение двух месяцев будет находиться ограниченный контингент представителей Европейского Союза в количестве 40 человек, однако также отводится место и его мнению о том, что впоследствии без согласования с Азербайджаном был продлен срок этой миссии: «…и аргументация была: а зачем с вами согласовывать, это же миссия на территории Армении. А наша аргументация была: зачем вы с нами согласовывали, когда мы договаривались. Так же нельзя. И потом количество было увеличено до более чем 200 человек. И более того, эта миссия плавно превратилась в миссию НАТО, поскольку туда подключились представители Канады».

Издание Centralasia.media отметило, что из 17 спорных вопросов, касающихся подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, 15 уже согласованы. Кроме того, было особо подчеркнуто, что Армения ищет оправдания для выхода из ОДКБ и ждет сигнала от Вашингтона.

Сайты Ukraina.ru, 1tv.ge, Dailymoscow.ru, Sila-rf.ru, Turkic. world приводят следующую цитату Президента Ильхама Алиева, который напомнил мнение представителя Европейского Союза по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что Европа – это цветущий сад, а все остальное джунгли: «... что касается Борреля, я думаю, что если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто не повезло жить в другое время».

В статье, опубликованной в издании IntelliNews, распространяющем новости об экономической и политической жизни стран Восточной Европы, Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока, подробно анализируются мысли, которые излагает Президент Ильхам Алиев в интервью, относительно того, что Франция вооружает Армению, а западные государства пытаются дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе. В статье доводятся до внимания мнения Президента Ильхама Алиева о том, что в Азербайджане сильна приверженность своим национальным корням и традиционным ценностям, что сегодня, можно сказать, в некоторых регионах большая редкость, и о важности предотвращения этой опасной для человечества тенденции: «…и те тенденции, которые мы видим в мире, и в том числе выборы Трампа Президентом - один из факторов именно в том, что он-то как раз с нами, как говорится, в одной лодке, что касается традиционных ценностей. И думаю, что удастся перевернуть вот эту пагубную для человечества тенденцию, вот этот разврат, это показное мракобесие, которое мы видели на открытии Парижской Олимпиады, повернуть вспять».

Грузинские порталы Civil.ge, Sakartvelosambebi.ge, Interpressnews.ge широко освещают мысли Президента Ильхама Алиева о том, что события в Грузии связаны с Эмманюэлем Макроном, а также о стабилизации ситуации в соседней стране: «В Грузии вижу, что ситуация стабилизируется. И мы этому рады. Грузия для нас – важнейший партнер и близкий друг. На протяжении многих веков наши народы живут в мире и согласии, поэтому дестабилизация или угроза дестабилизации Грузии, насколько это вредно для Грузии, настолько же и для Азербайджана. Поэтому мы со своей стороны стремимся к тому и делаем все для того, чтобы в Грузии ситуация была в политическом русле, стабильная, и Грузия успешно развивалась».

Портал Moldova-news.com широко осветил высказанные в интервью мысли Президента Ильхама Алиева об азербайджано-российском сотрудничестве, значимости русского языка, возможности войны между НАТО и Россией, неоколониализме Франции, положении в регионе, мирных переговорах с Арменией и другим вопросам.

В статье, размещенной на портале Biz.nv.ua, доводится до внимания мысль Президента Ильхама Алиева о том, что обладающий богатым энергетическим потенциалом Азербайджан не нуждается в другом энергетическом источнике. Отмечается, что несмотря на это, глава государства дал поручение об изучении возможностей малых реакторов в научных целях.

Источник: АЗЕРТАДЖ