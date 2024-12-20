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«Желаем успехов Азербайджану»: Мирзоян передал председательство в ОЧЭС

First News Media10:05 - Сегодня
«Желаем успехов Азербайджану»: Мирзоян передал председательство в ОЧЭС

Председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) перешло к Азербайджану.

Решение принято в ходе 49-го заседания Совета министров иностранных дел организации, которое прошло в онлайн-формате.

В ходе заседания были приняты решения и постановления, в частности, бюджет на 2025 год, поправки к положениям о персонале организации, а также относительно нового проекта Фонда развития.

Азербайджан принял председательство в организации от Армении. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в качестве действующего председателя поздравил Азербайджан.

«Мы желаем успехов Азербайджану в качестве будущего председателя», - сказал он, передают армянские СМИ.

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