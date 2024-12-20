Судан отказался размещать у себя военно-морскую базу РФ

Россия не оставляет попыток разместить свою военно-морскую базу на побережье Красного моря в Судане, но пока не имеет успеха в достижении этой цели.

Об этом пишет издание The Moscow Times (МТ).

По его данным со ссылкой на сотрудника суданской разведки, для достижения договоренности о строительстве военно-морской базы РФ предложила местным властям современный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400. Однако это предложение было отвергнуто Суданом из-за опасений вызвать негативную реакцию США и других западных стран. Слова сотрудника суданской разведки также подтвердили два американских чиновника, уточняет МТ.

Получение новой базы военного флота становится особенно важно для России в свете недавних событий в Сирии, где из-за свержения Башара Асада она может такой базы лишиться. При этом ведущий гражданскую войну Судан, власти которого поддерживает Кремль (подобно тому, как это до недавних пор было в Сирии), пока не идет навстречу желаниям Москвы.

Однако, отмечает МТ, между странами заключена договоренность о закупках российского оружия и нефтепродуктов. В частности, после семимесячной паузы возобновились поставки топлива: с апреля по октябрь Россия экспортировала в Судан 2,8 млн баррелей дизеля и бензина, что составило почти половину всего суданского импорта.

Строительство базы российского военно-морского флота (ВМФ) в Порт-Судане обсуждалось еще в 2019 году, и страны заключили соответствующее соглашение. Но после начала гражданской войны в стране оно так и не было ратифицировано.

Как отмечает The Moscow Times, поначалу Россия руками ЧВК «Вагнер» помогала повстанческому движению, но позже стала поддерживать правительственные войска. В феврале 2024 года посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что строительство базы откладывается на неопределенный срок.

«России нужны деньги и военно-морская база на Красном море, а союз с армией означает возможность продавать ей оружие и потенциально - получить объект в Порт-Судане», - приводит МТ слова Джастина Линча, исследователя из Conflict Observatory, наблюдающей за войной в Судане.

Разместив в Африке первую базу ВМФ со времен бывшего СССР, Россия могла бы контролировать маршрут через Суэцкий канал и обеспечила бы себе постоянное присутствие в Индийском океане, потерянное в постсоветские годы, приводит издание также слова военного эксперта Виктора Мураховского.

Источник: DW