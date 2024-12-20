Армения, Греция и Кипр подписали программу трехстороннего оборонного сотрудничества

Армения, Греция и Кипр провели консультации по вопросам обороны, по итогам которых была подписана программа трехстороннего сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении, передают армянские СМИ.

Уточняется, что 19 декабря в Афинах сначала состоялись двусторонние консультации между Арменией и Грецией, а затем трехсторонние консультации Армения-Греция-Кипр.

От министерства обороны Армении в консультациях приняла участие делегация во главе с начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества Левоном Айвазяном.

В ходе консультаций были обсуждены результаты работ в сфере оборонного сотрудничества за 2024 год и планы на 2025-й.

«По завершении консультаций были подписаны программы двустороннего сотрудничества Армения-Греция и трехстороннего сотрудничества Армения-Греция-Кипр на 2025 год, которые включают несколько десятков мероприятий в различных сферах деятельности вооруженных сил», – говорится в сообщении.

Помимо этого, были обсуждены вопросы внедрения новых подходов и стандартов в оборонной сфере.

Айвазян представил своим коллегам процесс трансформации армянской армии, подчеркнув вклад партнеров из Греции и Кипра, в частности, в дело подготовки различных родов войск, военное образование, процессы тренировок и учений, обмена опытом, а также в консультативную поддержку и другие направления.

Была затронута тема последних региональных и международных военно-политических событий.

Стороны подчеркнули важность регулярного проведения оборонных консультаций.

Напомним, что в сентябре 2024 года министр обороны Кипра Василис Палмас предложил расширить формат совместных учений с Арменией и сделать акцент на обмене технологиями в рамках военно-технического сотрудничества.