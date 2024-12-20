Маск усомнился, что Байден жив

Американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети X выразил сомнения по поводу состояния здоровья президента США Джо Байдена, задавшись вопросом, видел ли кто-либо его в последнее время.

Об этом Маск заявил в соцсети Х.

Таким образом он отреагировал на пост другого пользователя, который утверждал, что в настоящее время единственное, чем Байден действительно занимается как президент, — это «разграбление казны».

«Жив ли Байден? Кто-нибудь видел его в последнее время?» — написал Маск.

Источник: Gazeta.Ru