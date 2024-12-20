WSJ: Советники Байдена четыре года «контролировали» его

Старшие советники президента США Джо Байдена на протяжении всего срока в Белом доме контролировали его встречи и расписание, чтобы скрыть промахи политика и сложности, с которыми он сталкивался.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, старшие советники Байдена выполняли роль его посредников, чей контроль над президентом был сильнее обычного. Именно они ограничивали круг людей, с кем общался глава Белого дома, и источники информации, которую он получал.

Как отмечается, структура была разработана с целью не допустить, чтобы президент «совершал оплошности или ошибки», которые могли бы навредить его имиджу, создать политические проблемы или нарушить мировой порядок.

Байдену в ноябре исполнилось 82 года. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки.

Источник: ТАСС